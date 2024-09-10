統一營收／8月616.2億元營運亮眼 單月、累計雙創新高

統一集團（1216）10日公布8月份營收達616.2億元，年增7.1%，累計今年前八月營收4,419.4億元，年增16.1%，單月、累計雙創新高。統一集團著眼民生必需產業的業者，隨著數位經濟的興起，統一全力聚焦數位經濟，全力打造全通路「生活品牌」將開始挹注獲利。受惠於旗下轉投資統一超、統一中控等穩定獲利挹注，隨著營運穩健成長，獲利也有望跟著成長。

統一為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進；轉投資統一中控，大陸龐大的人口數，再加上消費能力增加，統一中控的產品布局也會跟著調整，未來營收目標朝著人民幣500億元挺進，隨著策略的調整，統一可以認列的獲利也會跟著增加。

統一也持續搶攻物流，整體布局涵蓋全台，包含台南新市物流園區、台中港物流園區、桃園楊梅民豐物流園區等三座已動工，規劃的高雄物流園區還在找尋土地。統一日前表示，零售業的下個戰場是物流，自動化倉儲系統可進一步解決缺工問題。