快訊

雙颱將生成！這日起水氣增多「濕答答」 中秋節天氣受1原因影響

「怎麼做都行，快就好」揭柯文哲交辦便條內幕 游淑慧：要局處硬吞

獨／調高換股比例？台新金、新光金明日將先後召開臨時董事會

統一營收／8月616.2億元營運亮眼 單月、累計雙創新高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

統一集團（1216）10日公布8月份營收達616.2億元，年增7.1%，累計今年前八月營收4,419.4億元，年增16.1%，單月、累計雙創新高。統一集團著眼民生必需產業的業者，隨著數位經濟的興起，統一全力聚焦數位經濟，全力打造全通路「生活品牌」將開始挹注獲利。受惠於旗下轉投資統一超、統一中控等穩定獲利挹注，隨著營運穩健成長，獲利也有望跟著成長。

統一為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進；轉投資統一中控，大陸龐大的人口數，再加上消費能力增加，統一中控的產品布局也會跟著調整，未來營收目標朝著人民幣500億元挺進，隨著策略的調整，統一可以認列的獲利也會跟著增加。

統一也持續搶攻物流，整體布局涵蓋全台，包含台南新市物流園區、台中港物流園區、桃園楊梅民豐物流園區等三座已動工，規劃的高雄物流園區還在找尋土地。統一日前表示，零售業的下個戰場是物流，自動化倉儲系統可進一步解決缺工問題。

消費 營收 統一集團

延伸閱讀

中職／球員帶龐大壓力比賽 餅總點出獅隊上下半季落差原因

統一超營收／高溫加持 8月創同期新高、單月第二高

台股第4季有望震盪走高 AI商機爆發帶動多族群需求暢旺

台股第4季有望震盪走高AI商機爆發、帶動多族群需求暢旺

相關新聞

股東看過來！新新併召開股東臨時會 新光金、台新金紀念品出爐

台新金（2887）與新光金（2888）將於10月9日分別召開股東臨時會，討論「新新併」事宜，而股東會紀念品也成為小股東們...

中華電信再度蟬聯每股獲利王 前八月EPS為3.25元

電信龍頭中華電信（2412）10日公布8月自結合併營收為183.6億元，營業淨利為38.3億元，稅前淨利為38.7億元，...

民俗月影響…和泰車8月營收207.34億元 年減9.3%仍創同期次高

和泰車公告8月營收207.34億元，受民俗月因素影響，較去年同期減少9.3%，但仍創同期次高；僅次於去年的228.6億元...

長榮航營收／8月達199億元 連續3個月創歷史新高

長榮航空（2618）8月合併營收達199.27億元，與去年同期合併營收181.71億元相較，年增率為9.66%，客運營收...

國泰金控前8月稅後純益983.5億元、EPS達6.44元 均創歷史次高

國泰金控（2882）10日公布，2024年8月稅後純益52.6億，累計稅後純益983.5億，每股稅後純益（EPS）達6....

亞泥營收／8月67.3億元、年增4.1％ 營收逆勢續揚

亞泥（1102）10日8月合併營收67.3億元，月增0.2%、年增4.1%，營收逆勢續揚；累計今年前八月合併營收489....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。