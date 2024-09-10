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統一超營收／8月295.63億元創歷史次高 炎夏高溫+奪牌話題助攻

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

統一超（2912）10日公告8月合併營收295.63億元，較去年同期增加7.46%，創下歷史同期新高水位，並創歷年單月第二高紀錄。台灣7-ELEVEN持續穩健展店，加上8月在炎夏高溫、體壇盛事奪牌話題、父親節、七夕情人節、中元節等暑期旺季加持下，推升鮮食、咖啡、飲料等需求，帶動營收創高。

台灣7-ELEVEN因應暑假旅遊旺季，8月積極推廣領先服務「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」，單月新綁定用戶數破萬人次，滿足台日旅遊消費雙向累兌點；掌握酷暑居家娛樂需求，與影音串流平台Disney+擴大合作，策略聯盟、推出訂閱加贈OPENPOINT，多元豐富的會員服務串聯OPENPOINT生態圈逾20萬合作通路消費需求，有效帶動會員貢獻穩健超過5成、單月消費金額再成長1成。

在鮮食自有品牌方面，7-ELEVEN瞄準高溫體感、早正餐、當季在地蔬果採買需求，帶動類別業績成長超過1成。自有品牌「天素地蔬」全新開發冷凍炒飯，擴大素蔬食商品結構、「星級饗宴」與米其林推薦台菜餐廳心潮飯店合作開發創新餐點，吸引年輕族群到店嚐鮮；烘焙則透過「菠蘿派對」整合行銷主題及新品持續推出，亦強化烘焙品牌操作，超商獨家「原賞」熱壓土司已突破兩千店販售。

此外，8月為飲料、冰品銷售旺季，台灣7-ELEVEN現做飲品經營，以「話題新品」、「深耕精品市場」兩大做法有效提升咖啡與茶飲成長動能，並串聯OPENPOINT APP行動隨時取服務，線上線下多元服務渠道，帶動類別業績整體成長近1成。掌握時下流行有料飲品趨勢，CITY CAFE創新風味推出和風葛粉系列特大杯冰飲，CITY PRIMA全新推出8oz小杯規格，搭配甜點組合打造精品咖啡生活體驗。

統一超暑假期間並掌握各大觀光景點出遊人潮，強化重點門市、商場營運動能，貼近民生需求，挹注業績穩健向上。全店行銷活動透過滿額立折、滿額贈禮與加碼回饋活動等，以及集點活動攜手藤子F不二雄誕生90周年紀念、KUROMI等熱門肖像推出周邊商品，持續提升到店人流與消費頻次、吸引消費集點換購，帶動相關類別穩健成長。

邁入9月，台灣7-ELEVEN瞄準開學季、中秋節令、換季食飲與用品生活需求，陸續推出話題商品與服務，並串聯1,800萬會員的OPENPOINT生態圈數位會員服務，藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。

台灣7-ELEVEN門市截至2024年8月底店數7,029家，去年同期店數6,779家。

OPENPOINT 咖啡 消費

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