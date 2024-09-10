快訊

被金管會要求補件…中信金聲明回應 曝未來以「中信新光」作為命名方向

2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

雙颱將生成！這日起濕答答 中秋天氣受1原因影響

中華電信再度蟬聯每股獲利王 前八月EPS為3.25元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／本報系資料照片
中華電信。圖／本報系資料照片

電信龍頭中華電信（2412）10日公布8月自結合併營收為183.6億元，營業淨利為38.3億元，稅前淨利為38.7億元，歸屬於母公司業主之淨利為30.6億元，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為71.3億元，每股稅後純益達0.4元。

累計至今年8月，中華電信合併營業收入達1,451.9億元，營業淨利為314.2億元，年增1.6%，稅前淨利為319.4億元，歸屬母公司業主淨利為252億元，年減2.3%，每股盈餘達3.25元。合併營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

中華電信表示，8月整體合併營收創近7年同期新高，除了因整體資通訊ICT營收受IDC、雲端及整合專標案營收成長動能強勁使年增率達雙位數外，核心業務亦表現亮眼。固網寬頻因升速促銷方案廣獲迴響，寬頻接取營收及數據網路營收年增率分別達3.7%及2.9%。

此外，中華電信指出，行動服務營收持續受惠5G用戶數與整體090門號數穩定增加而成長，加上八月份巴黎奧運轉播授權助攻，創造影視服務收視熱潮，MOD與Hami Video雙平台於轉播首周即一舉創下用戶數超過300萬大關的佳績，帶動相關廣告營收翻倍躍升，表現超越上一屆東京奧運，有效挹注營收。

中華電信指出，8月創全球首例，啟動台灣與日本之間國際IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）全光網路（All-Photonics Network, APN），3,000公里距離的光纖傳輸僅花約17毫秒，成功提供超低延遲、無訊號抖動的穩定通信，展現優異的技術能力，帶領電信通訊邁入全光化的新紀元。中華電信歐洲子公司亦於8月份正式於法蘭克福成立，使公司完成歐、美、亞三大洲的國際服務布局，為全台唯一有海外據點且全球網路布局最完整的電信業者。

中華電信表示，繼去年7月通過SBTi溫室氣體近程減量目標驗證後，8月再創台灣電信業先河，正式通過SBTi溫室氣體淨零(Net Zero)目標驗證，超前承諾在2045年即達成淨零目標，彰顯本公司積極邁向淨零的企圖心及對實踐環境永續的堅定立場。

中華電信 營收

延伸閱讀

中華電信限量預約iPhone 16五分鐘內不到 秒殺額滿

中華電信iPhone 16全系列 網路門市預約5分鐘內額滿

世足資格賽／中國主場大連對戰沙烏地阿拉伯 央視宣布不轉播

只有兩小時！中華電信iPhone 16網路預約三點開跑

相關新聞

股東看過來！新新併召開股東臨時會 新光金、台新金紀念品出爐

台新金（2887）與新光金（2888）將於10月9日分別召開股東臨時會，討論「新新併」事宜，而股東會紀念品也成為小股東們...

中華電信再度蟬聯每股獲利王 前八月EPS為3.25元

電信龍頭中華電信（2412）10日公布8月自結合併營收為183.6億元，營業淨利為38.3億元，稅前淨利為38.7億元，...

民俗月影響…和泰車8月營收207.34億元 年減9.3%仍創同期次高

和泰車公告8月營收207.34億元，受民俗月因素影響，較去年同期減少9.3%，但仍創同期次高；僅次於去年的228.6億元...

長榮航營收／8月達199億元 連續3個月創歷史新高

長榮航空（2618）8月合併營收達199.27億元，與去年同期合併營收181.71億元相較，年增率為9.66%，客運營收...

國泰金控前8月稅後純益983.5億元、EPS達6.44元 均創歷史次高

國泰金控（2882）10日公布，2024年8月稅後純益52.6億，累計稅後純益983.5億，每股稅後純益（EPS）達6....

亞泥營收／8月67.3億元、年增4.1％ 營收逆勢續揚

亞泥（1102）10日8月合併營收67.3億元，月增0.2%、年增4.1%，營收逆勢續揚；累計今年前八月合併營收489....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。