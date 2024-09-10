中華電信再度蟬聯每股獲利王 前八月EPS為3.25元

電信龍頭中華電信（2412）10日公布8月自結合併營收為183.6億元，營業淨利為38.3億元，稅前淨利為38.7億元，歸屬於母公司業主之淨利為30.6億元，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為71.3億元，每股稅後純益達0.4元。

累計至今年8月，中華電信合併營業收入達1,451.9億元，營業淨利為314.2億元，年增1.6%，稅前淨利為319.4億元，歸屬母公司業主淨利為252億元，年減2.3%，每股盈餘達3.25元。合併營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

中華電信表示，8月整體合併營收創近7年同期新高，除了因整體資通訊ICT營收受IDC、雲端及整合專標案營收成長動能強勁使年增率達雙位數外，核心業務亦表現亮眼。固網寬頻因升速促銷方案廣獲迴響，寬頻接取營收及數據網路營收年增率分別達3.7%及2.9%。

此外，中華電信指出，行動服務營收持續受惠5G用戶數與整體090門號數穩定增加而成長，加上八月份巴黎奧運轉播授權助攻，創造影視服務收視熱潮，MOD與Hami Video雙平台於轉播首周即一舉創下用戶數超過300萬大關的佳績，帶動相關廣告營收翻倍躍升，表現超越上一屆東京奧運，有效挹注營收。

中華電信指出，8月創全球首例，啟動台灣與日本之間國際IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）全光網路（All-Photonics Network, APN），3,000公里距離的光纖傳輸僅花約17毫秒，成功提供超低延遲、無訊號抖動的穩定通信，展現優異的技術能力，帶領電信通訊邁入全光化的新紀元。中華電信歐洲子公司亦於8月份正式於法蘭克福成立，使公司完成歐、美、亞三大洲的國際服務布局，為全台唯一有海外據點且全球網路布局最完整的電信業者。

中華電信表示，繼去年7月通過SBTi溫室氣體近程減量目標驗證後，8月再創台灣電信業先河，正式通過SBTi溫室氣體淨零(Net Zero)目標驗證，超前承諾在2045年即達成淨零目標，彰顯本公司積極邁向淨零的企圖心及對實踐環境永續的堅定立場。