統一超營收／高溫加持 8月創同期新高、單月第二高

統一集團（1216）10日公布8月份營收，統一單月合併營收達616.2億元，年增7.1%，續創新高，累計今年前八月營收4,419.4億元，年增16.1%；統一超（2912）8月合併營收295.6億元，年增7.4%，創下歷史同期新高、單月第二高紀錄，累計今年前八月營收2,230.7億元，年增7%。

統一集團著眼民生必需產業的業者，隨著數位經濟的興起，統一全力聚焦數位經濟，全力打造全通路「生活品牌」將開始挹注。受惠於旗下轉投資統一超、統一中控等穩定獲利挹注，隨著營運穩健成長，獲利也有望跟著成長。

統一為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進；轉投資統一中控，大陸龐大的人口數，再加上消費能力增加，統一中控的產品布局也會跟著調整，未來營收目標朝著人民幣500億元的挺進，隨著策略的調整，統一可以認列的獲利也會跟著增加。

統一也持續搶攻物流，整體布局涵蓋全台，包含台南新市物流園區、台中港物流園區、桃園楊梅民豐物流園區等三座已動工，規劃的高雄物流園區還在找尋土地。統一日前表示，零售業的下個戰場是物流，自動化倉儲系統可進一步解決缺工問題。

統一超旗下台灣7-ELEVEN8月在炎夏高溫、體壇盛事奪牌話題、多節慶加持下，推升鮮食、咖啡、飲料等需求，同時持續開發滿足夏季消暑的冰品及飲料、當季蔬果商品等，加上展店方面穩健成長，營收再創新高。

轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、上海7-ELEVEN、統一速達、浙江7-ELEVEN等營運向上，有效挹注整體營收成長。

展望9月，台灣7-ELEVEN指出，將瞄準開學季、中秋節令、換季食飲與用品生活需求，陸續推出話題商品與服務，並串聯1,800萬會員的OPENPOINT生態圈數位會員服務，藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務，持續架構全面的生活型服務平台。

飲品方面，台灣7-ELEVEN持續優化現做飲品，台灣7-ELEVEN表示，透過「話題新品」、「深耕精品市場」兩大做法有效提升咖啡與茶飲成長動能，並透過串聯線上線下虛實整合，帶動類別業績整體成長近1成。