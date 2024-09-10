國泰金控前8月稅後純益983.5億元、EPS達6.44元 均創歷史次高

國泰金控（2882）10日公布，2024年8月稅後純益52.6億，累計稅後純益983.5億，每股稅後純益（EPS）達6.44元，皆創歷史次高水準；今年以來各子公司核心業務成長動能強健，子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，國泰人壽、國泰產險累計稅後純益創歷史次高。

國泰人壽8月稅後純益12.2億元，累計稅後純益663.1億元。8月獲利下滑，主因台幣升值致單月避險成本較高。今年以來資本市場上揚，投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。8月初年度保費（First Year Premium）及初年度等價保費（First Year Premium Equivalent）分別為114億元及38億元。

8月美國就業及通膨數據持續降溫，且Fed於全球央行年會再釋降息訊號，致美元及美債利率明顯回落；同時隨投資人對經濟衰退的擔憂升溫，令股市波動加劇。國泰人壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，惟本月因台幣兌美元單月升值2.81%，壓抑獲利表現。

此外，截至8月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額逾400億元，可望為未來匯率波動提供充分緩衝並增加外匯管理彈性。在資本方面，8月淨值比逾9%，RBC亦遠高於300%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。

國泰世華銀行8月稅後純益34.6億元，累計稅後純益275.4億元，年成長19%。今年以來，受惠升息及放款動能強健，並把握利率高檔布建外幣有價證券部位，累計淨利息收入呈雙位數成長；財富管理各項商品銷售動能上升，信用卡海外簽帳金額增加，累計淨手續費收入持續表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至8月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1290%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長：國泰產險8月稅後純益1.8億元，累計稅後純益為同期次高達18.3億元。8月份簽單保費29.9億元，累計簽單保費達248億元，年成長16%。核心保險業務，車險掌握購車、換車客群，並向客戶推行完整保障概念，累計簽單保費年成長9%。