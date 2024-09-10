亞泥營收／8月67.3億元、年增4.1％ 營收逆勢續揚
亞泥（1102）10日8月合併營收67.3億元，月增0.2%、年增4.1%，營收逆勢續揚；累計今年前八月合併營收489.4億元，年減8.6%。
數據顯示，儘管面臨市場諸多挑戰，亞泥憑藉穩健的經營策略和靈活的市場應對措施，營收呈現多項亮點。
亞泥2024年8月營收67.34億元，較上個月成長 0.2%，展現出在市場波動中仍能保持穩定成長的韌性。值得關注的是，亞泥在中國大陸市場表現，不畏大環境的艱困局勢，水泥銷量與營收皆有成長。
比起去年同期，亞泥2024年8月營收，也同樣呈現4.1%的成長態勢，台灣方面，子公司亞東預拌、嘉惠電力發電度數增長，遠龍不鏽鋼銷量上升，都為亞泥作出貢獻。
面對未來，亞泥將持續以靈活的策略面對市場變化，並強化在各地的佈局，展現強勁成長潛力，為股東和客戶創造更豐厚的投資價值。
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