美時營收／8月13億元 月減51％、年增近12％
美時（1795）10日公布8月合併營收13.25億元，月減51.3%、年增11.9%；累計今年前八月合併營收129.9億元，年增4.4%。
美時表示，今年8月亞洲以外的出口業務比去年同期成長14%，主要受益於美國以外市場對抗癌藥物的強勁需求；亞洲市場營收也年增約10%，其中泰國地區較去年同期成長超過180%，主要是由於收購梯瓦（Teva）製藥泰國子公司所帶來的貢獻。
美時9月5日曾經宣布，啟動今年度在東南亞的第二項收購案，收購法商賽諾菲在越南和柬埔寨的領先抗發炎藥品Alpha Choay。2023年Alpha Choay在這些地區的銷售額超過2,200萬美元（約新台幣7.08億元）。美時預計在2025年上半年認列來自Alpha Choay的營收，前提是越南競爭委員會批准反壟斷審查。
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