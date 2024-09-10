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永豐金證券推出VVIP客製化量化服務 月均量已逾80億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券運用大數據+AI技術，推出VVIP客製化量化服務，滿足高資產客戶需求。（永豐金證券/提供）
永豐金證券運用大數據+AI技術，推出VVIP客製化量化服務，滿足高資產客戶需求。（永豐金證券/提供）

量化交易展現強勁成長動能，國內量化交易領頭羊永豐金證券7月API成交金額創308億，較去(2023)年同期成長12%。永豐金證券運用大數據分析及AI技術，推出VVIP量化交易客製化服務滿一年，申請人數與交易量雙雙持續攀升，申請人數每月平均雙位數增長，平均每月交易量合計逾80億元，顯示高資產客戶對於客製化、高效率的量化投資服務高度認同。

永豐金證券積極投入量化交易服務推動，不僅製作豐富實用的課程教學、線上線下論壇沙龍，協助投資人學會寫出自己的交易程式，並為交易量大，想要落實紀律交易的VVIP級客戶，協助量身打造程式交易策略，永豐金證券指出目前VVIP客戶的需求一半集中在選股，其他服務如盤中警示、程式模組也是熱門項目。

永豐金證券分析VVIP級客戶需求，推出的量化交易客製化服務包含：

1. 精準選股：根據客戶選股習慣作為主要開發邏輯，例如殖利率、外資投信買賣超、漲幅排行等，再透過量化模型加入適當因子條件提高策略勝率，並且每日自動篩選出高潛力標的。

2. 盤中警示：根據客戶主觀偏好提醒進出場及加減碼，例如在盤中突破關鍵均價、當沖策略開盤條件觸發警示，為客戶即時掌握市場動態，不錯失投資良機。

3. 程式模組：協助客戶程式化盤中移動停利損、網格交易、收盤前自動平倉等交易，幫助客戶盤中和收盤前不再需要盯盤也不用忙著手動平倉。

永豐金證券VVIP量化服務申請人數每月平均成長逾2成，平均月交易量合計逾80億元，申請VVIP服務後，近6成客戶的交易量顯著提升。永豐金證券表示，量化服務節省客戶選股時間、及盤中盯盤等待進出所費心力，自動交易也能避免人性造成的決策失誤。

永豐金證券運用大數據分析及AI技術，為VVIP客戶量身打造程式交易策略，只要是永豐金證券的客戶，且月交易量達指定門檻，即可享有VVIP尊榮服務。

大數據 永豐金

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