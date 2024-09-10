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永豐餘營收／8月68億元、創逾一年新高 四大事業持續成長

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

永豐餘（1907）集團10日公布8月份營收68.65億元，月增4.4%，年增9.3%，創下近17個月新高，累計今年前八月營收510.91億元，年增7.1%。

永豐餘表示，8月營收繳出佳績，主要受惠RFID電子標籤產能增加，以及工紙及漿紙需求升溫，旗下四大事業群營收均呈現成長，帶動整體營運表現創下17個月新高。

工紙價格方面，永豐餘表示，第二季已看到觸底跡象，在越南、台灣方面終端售價都有所提升，過去幾周已無看到惡化的跡象，而中國大陸部分則因產能持續開出，總供給還在成長，對價格上造成影響，永豐餘將以調整最適生產能量，以因應供需變化應對。

展望後市，永豐餘指出，下半年為傳統旺季，期望傳統節慶及電商活動將帶動整體需求，在工紙銷量增加情況下，有利原料廢紙價格上漲。

旗下華紙、永豐實同時公布8月營收，華紙單月營收17.75億元，年增10%，累計今年前八月營收141.46億元，年增3%，而永豐實單月營收9.37億元，年增7.31%，累計今年前八月營收71.68億元，年增7.79%。

華紙8月營收較去年同期成長，主要來自紙漿與紙品的銷售雙雙提升，加上過往花蓮廠年度歲修皆安排在八月，不過今年因地震所致提前到第二季進行，因此八月產線正常運作，出貨順暢。

華紙目前積極切入高毛利產品開發，領域涵蓋日常的食衣住行，其中包含紡織、食安用紙等，華紙表示，紡織部分目前紙漿抽絲已有樣品，第一條實驗產線預計第四季設置，有望開始小量供貨。

展望未來，華紙表示，提升纖維材料的多元應用是目前的方向，在生物固碳基礎上朝全循環前進，衝刺高值化產品。以可回收纖維製成的「改良型牛皮紙膠帶」使用後可跟紙箱同步投入紙類回收體系、「益利CircuWell」全紙回收食安用紙，沒有塑膠淋膜的優勢受到關注，將強化行銷布局推進普及化與規模化。

永豐實8月受到高品質產品成長，有效挹注整體營收，永豐實目前於紙品方面市占率達37%，占據領導品牌地位，而清潔品部分市占率也達31%，永豐實表示，展望後市，將朝多品牌發展及定位滿足全方位的消費者使用需求，創造差異化產品的價值。

永豐餘 營收 華紙

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