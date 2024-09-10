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萬海營收／8月194.06億元 月減3.49％、年增126.45％

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運（2615）2024年8月合併營收為新台幣194.06億元，月減3.49%，年增126.45%；累計營收1,052.94億元，年增57.55%。

萬海表示，受到部分航線運價修正及整體貨量增加，8月份營收較上月呈現略減，但較去年同期有顯著增加。展望第三季，傳統假期備貨需求，預期貨量持續增長，公司亦將檢視航線效益及客戶需求，適時調整船舶調度來優化經營成效。

物流業者分析，亞洲-美西線高運價吸引小型船舶及季節性加班船運力投入市場，造成運價回落，而大陸黃金周假期在即，託運人出貨意願增加，帶動8月承攬貨量較7月增加16.07%，抵消運價下跌利空，整體營運仍維持熱絡表現；同時，美國ILA於9月4日在紐澤西州召開工資標準會議，並審查工會向美國海事聯盟（USMX）提出的主合約要求，如未能與USMX達成新協議，罷工真的發生，在壅塞、延誤和運力吸收方面，對美洲線運價會形成一定支撐。

營收 貨量

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