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王品營收／台灣業績創歷史次高 誕生14家千萬大店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品公布8月合併營收21.2億元，創同期新高，年增0.92%。王品/提供
王品公布8月合併營收21.2億元，創同期新高，年增0.92%。王品/提供

王品（2727）10日公布8月合併營收21.2億元，創同期新高，年增0.92%。其中，台灣事業群營收16.7億元，僅次於今年2月春假假期、為單月歷史次高，年增3.75%。大陸事業群營收4.5億元，年減8.29%。累計前八月兩岸自結合併營收148.8億元，與去年相較持平，年減0.77%。

王品表示，8月由於父親節與七夕周末帶動聚餐熱絡，成為營收成長主力，「肉次方」、「夏慕尼」、「青花驕」、「享鴨」、「和牛涮」五大品牌合計共誕生多達14家千萬大店，「尬鍋」、「就饗鐵板燒」、「品田牧場」及「石二鍋」等品牌新展分店也帶來業績動能。集團日式「阪前和牛鐵板燒」因顧客迴響熱烈，將於10月連續開出台北安和、桃園台茂2家分店，持續拓展市場影響力。

9月迎來中秋烤肉商機，王品三大燒肉品牌「肉次方」、「Oh my!原燒」與「金咕韓式燒肉」中秋節當天訂位已達9成滿，並同時祭出贈菜引客，即日起至10月14日期間，到「肉次方」烤肉，可用99元加購日本廣島牡蠣，到「Oh my!原燒」和「金咕韓式原塊烤肉」則可以199元分別加購「海味三王者」和「蒜你厲害蝦爆海鮮」。

零售品牌「王品嚴選」也同步推出中秋烤肉組合，「王品嚴選世界三大和牛燒烤宴」、「Oh My!原燒 和牛海陸奢烤組」與「100盎司重磅多肉奢烤組」，搶攻宅家燒烤商機，目前已幾乎售罄，僅剩少數組合，限時販售至9月30日為止。

烤肉 營收 王品

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