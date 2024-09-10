葡萄王營收／8月年減15.4％ 前八月營收年增1.5％

葡萄王（1707）10生技公布8月合併營收8.4億元，受去年同期子公司葡眾調整部份產品價格，刺激會員8月超買存貨，高基期影響年減15.4%，但若與前年類似基期條件相比則持平。累計今年前八月合併營收67.7億元，年增1.5%，維持正成長。

葡萄王表示，隨著9月開始進入產業旺季，葡眾會員衝聘高峰期，加上受去年8月超買提貨因素影響，9月、10月基期相對低的條件下，營收成長樂觀可期；母公司台灣葡萄王代工訂單明確，短缺的原料已正常投產並恢復出貨；上海葡萄王多項新業務拓展已陸續展開，集團整體營運動能佳，全年營收目標不變。

葡萄王進一步說明三大事業體的表現，台灣葡萄王，代工業務受惠國內、外菇菌/益生菌原料銷售與成品代工，業績達成率創新高，營收維持雙位數年增14.3%；自有品牌在獨規保健品現代藥局出貨與夏日飲料市場旺季帶動下，整體營收年增1.9%。

葡萄王指出，目前海外代工客戶已陸續在為下半年旺季需求做庫存準備，加上9月份團隊將前往泰國，參加亞太地區最具影響力營養保健食品展-Vitafoods Asia，屆時會推廣並分享葡萄王具臨床數據的獨家專利原料，預期有機會爭取更多潛在客戶，為業績注入新動能。

子公司葡眾，8月受去年同期調價前拉貨高基期影響，營收年減21.3%，但隨著超買庫存因素去化，加上各區表揚大會陸續登場，會員組織凝聚力一觸即發，衝聘動能大增，有望推升營收站新高。

上海葡萄王8月營收年增20.7%。上海葡萄王指出，目前整體營運穩定，自有品牌康貝特口服液8月份召開區域經銷商會議，嘗試於新疆構建銷售網絡，擴增終端銷售網點，並針對該區推出「開蓋有獎-再來一瓶」行銷活動吸引消費者購買。同時新的倉配一體業務也談定意向客戶，目前雙方溝通合同中，有望在第四季開始為代工客戶進行一件代發的服務。雖多項新的業務仍處於拓展初期，但整體策略布局多元發展的前提下，有信心持續為集團貢獻營收。