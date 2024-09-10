股東看過來！新新併召開股東臨時會 新光金、台新金紀念品出爐

台新金（2887）與新光金（2888）將於10月9日分別召開股東臨時會，討論「新新併」事宜，而股東會紀念品也成為小股東們關注焦點。台新金10日率先公告股東會紀念品為「時尚保溫提袋」，新光金股東會紀念品則為「便利商店商品卡200元」。

台新金與新光金在8月22日董事會通過與合併案，並將於10月9日召開股東臨時會，討論合併事宜，雙方換股比例為1股新光金換0.6022股台新金。

台新金最新公告，本次台新金將針對49.6萬名股東送出「時尚保溫袋」，持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

台新金本次股臨會將於10月9日上午9點召開，開會地點為台新金控大樓（台北市仁愛路四段118號2樓）。若股東以電子方式行使表決權，行使期間則為9月24日至10月6日止。

新光金同樣於10月9日召開股東臨時會，將針對44.5萬名股東送出「便利商店商品卡200元」，持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

新光金本次股臨會將於10月9日上午9點召開，開會地點為臺北市南京東路5段125號2樓。若股東以電子方式行使表決權，行使期間則為9月24日至10月6日止。