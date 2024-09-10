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漢來美食營收／8月4.71億元、創同期新高 尾牙大單挹注第4季營收可期

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

漢來美食（1268）10日公告8月營收4.71億元，月增7%、年增17.99%，單月營收續創同期新高；累計前八月營收為39.06億元，年增22.10%，亦創同期新高。漢來美食表示，主要受惠暑假旺季及節慶聚餐效益。

漢來美食表示，今年中秋月餅禮盒熱銷情況更勝以往，除61,000盒月餅禮盒早在8月中全部完售以外，後續推出的蛋黃酥旺月禮盒，因為口味、品質大受消費者好評，也全都在8月底前被訂購一空，兩款總計將近70,000盒的月餅與蛋黃酥禮盒，營業額突破7,000萬，並挹注第3季營收表現。

中秋檔期之後即將準備迎來餐飲業重要的尾牙與春節旺季，這也是每年第4季開始餐飲業百家爭鳴的重要戰局。漢來美食多年來累積的口碑，從11月開始到明年1月底，高雄漢來大飯店與漢來巨蛋會館兩館宴會廳高達7,000桌的銷售目標已全部被預訂額滿，預估可帶入逾9,000萬營業額。而台北南港漢來大飯店宴會廳尾牙宴席，也同樣成為各大科技廠爭相搶訂的熱門選擇，目前團體尾牙預訂桌數已超過目標數9成，預計9月底前也將滿檔。

展望未來，2025年將會是漢來美食邁開大步開闢疆土的一年，預計明年北、中、南等地都有不同品牌的拓店行動，除了號稱最難訂位的「島語自助餐廳」，將會有大動作多點插旗之外，近來在高雄開幕造成排隊轟動的「上菜片皮鴨專賣店」、年輕品牌的「溜溜酸菜魚」，還有「漢來上海湯包」，都會搭上下一波的展店列車。

此外，漢來美食旗下從2022年起連續三年獲得米其林餐飲指南推薦的台菜中餐廳「福園台菜海鮮餐廳」，一直都是高雄漢來大飯店內的人氣餐廳。2025年集團也將把具有高雄在地特色的正港台菜帶到北市，持續朝品牌多元化發展。

漢來美食 營收 餐飲業

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