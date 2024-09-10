漢來美食營收／8月創歷史同期新高 月增7%、年增17.99%

漢來美食（1268）10日公告8月營收，單月營收為4.71億元，月增7%、年增17.99%，單月營收續創歷史同期新高；累計前8月營收為39.06億元，年增22.10%，累計1-8月營收亦持續刷新歷史同期，主要受惠暑假旺季及節慶聚餐效益。

自7月中開賣即造成搶訂的名人坊富哥見面會，8月份圓滿完成與中、南部粉絲的餐會後，9月續在名人坊敦南店和世貿店巡禮，活動到9月8號結束，總計售出400多套的套餐，將創下逼近800萬營業額，較去年的富哥見面會營收大幅提升了近2成，對品牌業績加分不少。

進入9月，今年中秋月餅禮盒熱銷情況更勝以往，除61,000盒月餅禮盒早在8月中全部完售以外，後續推出的蛋黃酥旺月禮盒，因為口味、品質大受消費者好評，也全都在8月底前被訂購一空，兩款總計將近70,000盒的月餅與蛋黃酥禮盒，將一同帶來破7,000萬的營業額，成為挹注漢來美食第三季營收的亮點之一。

中秋檔期之後即將準備迎來餐飲業重要的尾牙與春節旺季，這也是每年第四季開始餐飲業百家爭鳴的重要戰局。漢來美食憑藉五星級的服務與餐飲品質，加上多年來累積的口碑，從11月開始到明年1月底，高雄漢來大飯店與漢來巨蛋會館兩館宴會廳高達7,000桌的銷售目標已全部被預訂額滿，預估可帶入逾9,000萬營業額。而台北南港漢來大飯店宴會廳尾牙宴席，也同樣成為各大科技廠爭相搶訂的熱門選擇，目前團體尾牙預訂桌數已超過目標數9成，預計9月底前也將滿檔。

展望未來，2025年將會是漢來美食邁開大步開闢疆土的一年，預計明年北、中、南等地都有不同品牌的拓店行動，除了號稱最難訂位的「島語自助餐廳」，將會有大動作多點插旗之外，近來在高雄開幕造成排隊轟動的「上菜片皮鴨專賣店」、年輕品牌的「溜溜酸菜魚」，還有一直大受好評的「漢來上海湯包」，都會搭上下一波的展店列車。

值得一提的是，漢來美食旗下從2022年起連續三年獲得米其林餐飲指南推薦的台菜中餐廳「福園台菜海鮮餐廳」，長期以正宗台灣味、主廚創意手路菜受到南部饕家喜愛，不論是海鮮羹或是干貝米糕，甚至道地小吃鱔魚意麵，道道都是招牌，也使福園成為高雄漢來大飯店內的人氣餐廳。2025年，集團也將把具有高雄在地特色的正港台菜，一路向北帶到首都，相信能在北部豐富的台菜版圖中，掀起一波轟動浪潮。