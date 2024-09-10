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台新藥眼科藥正式出貨美國 9月下旬開始鋪貨

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台新藥（6838）9日宣布，委託保瑞藥業集團充填及包裝的眼科新藥丙酸氯倍他索滴眼懸液, 0.05%（APP13007）已正式出貨美國。美國授權合作夥伴Eyenovia, Inc.目前已經積極展開APP13007的上市前準備，預計於9月下旬正式開始鋪貨。

受到眼科止痛新藥出貨的利多消息帶動，台新藥10日股價再度看漲，盤中一度達到47.7元漲停後回檔修正。

台新藥表示，APP13007是以超強效類固醇丙酸氯倍他索搭配台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新藥，為第一個獲得美國FDA批准用於眼部的丙酸氯倍他索藥物。

台新藥指出，美國目前每年約執行700萬例眼科手術，類固醇及類固醇複方之眼科用藥市場即達13億美元。根據Eyenovia最近對100位美國眼科外科醫生進行的一項調查顯示，療效和成本是選擇術後炎症和疼痛治療時最重要的兩個因素。APP13007丙酸氯倍他索滴眼懸液以其經證實的療效，每天僅需兩次給藥，相比其他需要每天高達四次給藥的治療方案，提供了更為簡便的方案。

此一新藥的實現係透過台新藥專屬的APNT奈米微粒製劑技術平台、結合台耀化學（4746）在原料藥處理與分析能力、以及保瑞桃園廠（景德製藥）在眼藥製劑充填的無菌生產技術及量產經驗，自2019年起即投入相關資源及各自專業、逐步完成各階段的放大生產。台新藥日前甫取得衛福部食藥署（TFDA）所核發之藥品外銷專用許可證後，旋即完成首次的美國出貨，顯示出從新藥研發大步走向全球商業化的積極企圖心。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，首批運往Eyenovia的APP13007倍受矚目，是完成APP13007美國商業化上市的關鍵，也是公司開發之路上的重要里程碑。我們感謝保瑞（6472）集團與台新藥並肩前行，並期待為全球的眼科手術患者提供這一強大的療法。我們也期待能為我們的利益相關者和股東創造持續的價值。

保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，非常開心能從保瑞集團送出台灣第一個進軍美國市場的眼科新藥！更希望未來能持續地協助台新藥持續拓展其專屬的APNT®奈米微粒製劑技術，將此一平台應用到更多新藥開發的潛在市場，輔以保瑞領先全球的眼藥代工製造服務，讓全世界看到更多來自台灣做的藥！

台新藥後續將依照Eyenovia需求訂單委託保瑞安排生產以因應APP13007在美推廣及鋪貨需求。除美國市場之外，台新藥亦密切與其他區域的各個合作夥伴積極推進APP13007藥證申請準備，讓此新藥未來能供應給更多海外市場。

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