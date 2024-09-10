玉山金沒有壽險不影響股價？艾蜜莉「便宜價買進才是重點」：爆發力稍弱但穩定

玉山金小漲1.x%，還不錯喔！畢竟今（9）日大多金融股都下跌。

至今公布8月獲利的幾家金控中，銀行型金控的玉山金單獨8月成績是表現相對好的，壽險型金控則是受到上個月股市大跌再加上新台幣升值影響，出現壽險的匯兌損失，整體獲利就比較難有表現。

以單月來說，玉山金8月稅後淨利30.26億元，跟去年同期比成長81.7%，月成長則是11%多，累計前8月稅後淨利184.66億元，則是成長32.5%，同樣是歷年同期的新高。

當然主要貢獻是玉山銀，累計稅後淨利172.4億元，也是成長4成，玉山證券則是15.5億元，年成長78%。

上個月有提到，玉山金沒有壽險這一塊版圖，銀行端仍然是其最專注發展的，因此個性比較保守、穩定的族群大多會選玉山金；而壽險型金控的爆發力雖然比較強，但只要資本市場出現比較劇烈的大行情，獲利影響也會比較大。

這也沒有一定好或不好，選自己喜歡的類型及經營方式的金控就好，只是不管選誰，最重要的還是擇時（便宜價）買進。

至於其它壽險型金控，上半年因為新台幣貶值的關係，獲利不錯，8月表現就算跟上個月獲利差了一點點，對整年影響也不會太大。

今年以來金控業的表現還是很強，未來幾個月不要有什麼大狀況繼續維持下去，今年14家金控的全年獲利有機會挑戰2021年的紀錄5800多億元。（今年前7月已經來到4318億元了）

而近期一直在傳的「聯準會降息」，雖然真的降息的話，金控佈局的債券成本都偏低，因此債券評價和保險收入都有機會成長。

但我個人是比較不會抱主觀預測去預期是否降息，還是會維持原步調和規劃慢慢買，所以如果問我，會不會因為降息提前佈局，我的回答都還是不會。

但如果是問我觀察名單中的金控股跌到便宜價買不買，回答就會是當然買。（玉山金其實手上已經有一批了，有在考慮要不要補第一批的數量）

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