長線投資金融股…也短線進出賺價差但會墊高均價？ 肥羊：沒國小三年級數學程度別玩

【股市爆料同學會．肥羊】

最近有粉絲跟我抱怨，他25元買元大，30元賣掉，27元又買回來，結果炒股成本從25元，墊高到27元，問我這問題該怎麼解決呢，解決方法很簡單，扔掉你的元大投資先生，改用筆算，或者免費的記帳軟體--台股股票記帳，投資損益一手掌握！

富邦1的買賣結束，獲利為6327元

富邦2的買賣結束，獲利為12836元

富邦3的買賣結束，獲利為7304元

國泰1的買賣結束，獲利為11648元，國泰1賣太多，打對折計算

國泰2的買賣結束，獲利為5162元 合計短線價差，獲利為43277元

這部分只算有買回來的股票交易，沒買回來的股票，就是套用先前買進的成本，富邦84.8元（當時還未除權），國泰61.2元，肥羊流派崇尚，一隻羊剪三次毛，環保節省愛鈔票，短線價差，很考驗你的數學能力，如果各位沒有小學三年級的數學程度，還是乖乖搞長期投資就好。

新書已全面上市，希望大家多多支持，給清廉網紅一個機會，而不是讓那群賣訂閱坑錢的財經網紅，四處橫行，簽書會預計有，台北2場，台中1場，高雄1場，時間未定。

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。