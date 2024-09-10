碳費預計每噸300元起跳 碳權概念股上揚

環境部9日召開第5次碳費費率審議會，審議會初步擬出「費率區間範圍」，一般費率起徵價格在300至500元，儘管排碳大戶要到2026年才需繳費，但華紙（1905）、農林（2913）、國產（2504）、倍力（6874）、東聯（1710）等碳權概念股仍紛紛上漲，華紙、農林盤中漲幅逾2%。

環境部預計今年10月底完成碳費費率審議，力拚年底公告、明年元旦生效。氣候變遷署副署長黃偉鳴指出，一般費率起徵價格建議在300至500元，原則上兩年檢討一次，初步規劃分成2025至2026年、2027至2028年、2029至2030年三階段，並逐年調升費率。

委員們也花費較多時間聚焦「2030年以後」的費率，建議在2030年後，意即2031年開始，費率能調升至每噸1,200至1,800元左右。

不過，明年僅先試行申報今年的排碳量、暫不需繳費，直到2026年才須依2025年排放量與適用費率繳費。

黃偉鳴表示，第六次會議將在9月底至10月初召開，應該是費率的最後一次審議會，對於費率會有更具體的結論。

隨著碳費定價逐漸具體，碳權概念股也跟著動起來，以農林來說，農林董事長吳清源日前於股東會上指出，農林擁有豐富的土地資源，在今年初步完成第一次溫室氣體盤查，森林碳吸收估算總量大於總排放量，未來將持續篩選適合的土地提供給各大企業做新植造林的合作，滿足企業實質減碳及取得減量額度的需求。

華紙為台灣漿紙一貫化廠，透過自有伐木、進口木片生產紙漿，旗下林業資產多位於中國大陸，在台灣僅1,000公頃，內部統計既有林地固碳量約290萬噸。目前正對聯合國認證的方法VCS，和Gold Standard這兩個認證標準進行評估。

不過，碳權概念股漲跌互見，華紙、農林、東聯盤中漲幅逾2%，國產、倍力漲幅逾1%，但福華（8085）、榮成（1909）一度下跌。