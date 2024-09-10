兆豐金兩原因8月獲利下滑四成 累計前八月EPS 1.82元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）自結8月獲利，在7月單月獲利創歷史新高後，8月因核心子公司兆豐銀行現金股息入帳減少、增提備抵呆帳等因素影響下，使得兆豐金8月單月稅後純益降至23.29億元，比前月下滑四成多，累計前八月稅後純益269.16億元，年增7.2%，每股稅後純益（EPS）1.82元。

兆豐金表示，兆豐銀因為8月股息入帳比前月少了十多億元，增提備抵呆帳近5億元，一來一回導致兆豐銀8月獲利掉到19.31億元，並且導致兆豐銀累計獲利在7月底扭轉為比去年同期正成長後，8月累計獲利比去年同期又再轉為衰退。另一子公司兆豐證券也同樣因股息入帳減少，以及8月股災衝擊日均量萎縮影響經紀手續費收益，獲利較前月跌落腰斬以下。

兆豐金控 兆豐銀行 股息

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