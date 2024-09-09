喬山營收／8月衝破40億元 單月及累計創同期新高

健身器材進入傳統銷售旺季，商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布8月份合併營收40.7億元，月增22.8%、年增23.9%，連續18個月呈年增正成長，並創單月營收同期新高；累計前八月合併營收257.2億元、年增18.4%，亦創同期新高。

喬山8月營收在商用及家用皆呈現成長，其中商用市場營收主要以拉丁美洲、歐洲等區域成長最為顯著。家用市場成長則來自於美國電商、自有零售通路，以及今年剛併入品牌的銷售貢獻。

喬山今年4月收購BowFlex、Schwinn及JRNY等三個家用與軟體服務品牌，並於5月開始貢獻營收。商用的頂級Matrix Onyx系列及Vision平價系列從7月開始出貨，商用大客戶展店積極，訂單持續成長。

為了更一步拓展全球布局，喬山計畫今年再新增智利、摩洛哥兩家子公司，預計第4季開始營運。

另因應集團未來幾年成長需求，喬山日前召開董事會通過越南購買土地案，擬注資2,500萬美元在越南北寧省順成1號工業區購買土地，預計於明年開始建廠，2026年新廠區投產，年營收可達1.2億美元。

喬山目前在越南已有一座占地10公頃的工廠，此次新購土地面積約19公頃，購地及建廠初估總投資金額約1億美元。未來新廠完工後，產能約與上海廠相當；生產基地占營收比重，將分別為上海、越南各四成，台灣約二成。

喬山表示，越南新廠預計明年第1季動工，新廠完工後，未來上海及台灣將以生產商用健身器材為主，越南則成為家用健身器材的主要生產基地，逐步完成集團的全球生產布局。

而第3季已開始進入健身器材銷售旺季，預計集團營收將持續攀高，今年在商用客戶成長強勁、新產品加入，以及家用新品牌及新布局發酵之下，營收成長展望樂觀。法人估，喬山今年集團合併營收可望突破500億元歷史新高。

喬山上半年毛利率50.5%，較去年同期47.0%增加3.5個百分點，稅後純益1.54億元，扭轉去年同期虧損3.13億元，由虧轉盈，每股稅後純益0.51元。