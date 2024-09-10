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裕隆8月營收年增8% 擴大交車

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

裕隆（2201）自有品牌納智捷電動車n7擴大交車，推升裕隆8月營收達69.99億元，年增率8.98%；累計前八個月營收為579.26億元，年增率11.76%。隨著n7在網路的口碑相當好，成為推升裕隆今年業績成長重要動能之一。

裕隆受惠於自有品牌納智捷電動車n7銷售再度繳出佳績，納智捷電動車累計領牌已突破5,000輛，隨著農曆淡月結束，9月納智捷電動車交車恢復正常，推估單月領牌將維持約千輛水準，全年銷售目標仍看1萬輛，納智捷目前占營收比重約12％，目前市場也相當期待納智捷後續再有新款推出，隨著自主研發電動車告捷，對於裕隆的貢獻可望續增。

納智捷推出首款電動車n7後，推估9月之後單月銷售掛牌數量回到1,000左右，目前納智捷n7新一波的預購將展開，有助於再推升銷售量，有機會衝高來到每月可交付1,200~1,500台，納智捷除了n7以外考量到全球都在推動淨零碳排新趨勢下，未來的主力還是會放在新能源車的研發；長期裕隆是以生產製造為主，採「開放平台、多元客戶」的策略前進，長期與國內供應鏈擴大合作，提高國產化能量與競爭力。

納智捷 裕隆 電動車

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