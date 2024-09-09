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慶豐富營收／8月5.17億元、寫歷年同期次高 連二月站穩5億元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935），9日公布8月合併營收5.17億元、年增7.2％，連續二月站穩5億元以上水準，且為歷年同期次高；累計前八月合併營收34.53億元，年增19.9％。

慶豐富單月營收連續二月站穩5億水準，主要受惠集團採取實體零售、線上電商及專業市場「全渠道」窗簾ODM業務模式綜效，深化既有主力客戶窗簾產品採購品項數增加，以及線上電商客戶銷售同步放大。

慶豐富指出，第3季向為窗簾、家紡毛毯出貨旺季，其中，今年推出新一代環保rPET百葉簾、鋁百葉簾等新品銷售持續增溫。同時，慶豐富今年起在線上電商領域客戶貢獻展現良好成績，今年前八月線上電商銷售年增32.5％。

為深化線上電商客戶合作模式與接單動能，細分線上窗簾產品區隔應用定位，除目前線上電商客戶熱賣的家用、旅行用窗簾品項，後續將規劃商用辦公室、孩童用等窗簾，並結合數位與AI科技發展，與客戶共同創造消費者良好體驗，墊高集團在窗簾市場競爭力，並創造整體營運正面效果。

營收 電商

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