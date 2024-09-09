世界健身營收／前八月64.55億元、年增3.7% 年底總店數達130家

國內最大的連鎖健身品牌世界健身-KY（2762）9日公布8月合併營收8.28億元，約與上月持平、年減0.5%，營收符合預期；累計前八月合併營收64.55億元、年增3.7%。

世界健身表示，年初至今，整體會籍收入較去年同期成長5.7%，可見台灣消費者的信心，已走出疫情陰霾，景氣呈復甦趨勢，私人教練課程迄今亦成長1.8%。

在營運方面，世界健身全台分店121家，正在預售和即將預售的新據點共有9家，包括：台北景美、台北三峽、台中大里、楠梓興楠、花蓮吉安、鳳山五甲、土城海山、雲林虎尾、台北木柵。

上述新店預計會在今年9月至年底陸續上線，屆時全台分店總數將達130家。來自同店銷售(Same Store Sales)的增長和新據點的挹注，將推動今年第4季和2025年的成長。

國內展店精準布局、驅動會籍銷售引擎，目前預售中的7個地點，表現持續高於疫情前的水平；其中花蓮吉安Sport館，預售第一周就創下公司新紀錄，單周入會新會員1,730名，表現亮眼。接下來，新北土城、台北木柵、雲林虎尾三處，也即將開始預售。

世界健身董事長暨總經理柯約翰表示，回顧8月整體營運，穩步前進，集團也期待9月即將上線的新分店。而在上個月經董事會決議通過，授權洽談購買美國商標事宜，預計在45天內完成，這將提升公司的成長和品牌價值，強化未來成長的地位。