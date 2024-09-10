國產8月營收年增8.4% 大山年增40%

國產（2504）昨（9）日公布8月合併營收19.07億元，年增8.4%；累計今年前八月合併營收142.6億元，年增4.4%。其中，國內本業8月營收規模達16.54億元，年增超過一成、達11.7%。

國產建材表示，因應全台科技大建設需求，積極布局系列低碳混凝土產品，撐起台灣經濟成長、也帶旺營建產業健康發展，這樣的趨勢讓國產建材集團8月營運達成率超越百分百。

【記者朱曼寧／台北報導】台電強韌電網急行軍效益顯現、北上布局有成，在雙重利基挹注下，老牌線纜廠大山（1615）8月營收達6.64億元，寫歷史次高紀錄，年增40.6%；累計前八月營收39.2億元，年增29.4%，單月、累計營收均締造同期新猷。

大山指出，8月因台電交貨量較大，挹注營運。另外，大山為中南部老牌線纜廠，近年積極拓展業務，看準北台灣建設案量大，而北上布局，桃園營業所已經開始運營，並以低壓電力電纜為行銷國內營建市場，持續加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。

值得注意的是，大山8月營收突破6億元大關，僅次於2021年4月營收8.85億元，本業首度超出6億元，同步改寫本業營收的新高紀錄。