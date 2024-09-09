裕隆8月營收6年同期高點 民俗月影響有限

儘管有傳統民俗月因素，裕隆今天公布8月自結合併營收新台幣近70億元，較2023年同期增加8.98%，是2019年8月以來同期高點；累計今年前8月自結合併營收579.26億元，較去年同期成長11.76%。

裕隆日前在法人說明會中預期，今年台灣汽車銷量維持44萬輛，與近5年市場規模相當。

展望旗下納智捷（LUXGEN）n7電動車交車進展，裕隆說明，n7電動車8月受民俗月略為影響交車數量外，預計第4季前每月交車可維持約1000至1200輛。根據統計，納智捷在8月共交付413輛n7新車，今年前8月累積已達5115輛。

裕隆城營運進展方面，裕隆預估，今年相關租金收入可到新台幣4億元，今年裕隆城全館營業額規模可到45億元至50億元，預期2025年營運會比今年更樂觀。