遠雄營收／8月28.87億元、年增近九成 未來3年每年完工量拚200億以上

遠雄（5522）9日公告，8月營收28.87億元，年增89.5%；累計前八月營收148.43億元，年增51.67%。遠雄指出，營收較去年同期增加，主要係新成屋完工，交屋量較去年同期增加所致。

遠雄建設今年進入完工入帳期，預計有7筆新案可完工交屋，包括總銷37億元的「中和遠雄擎光」、總銷34億元的台南「遠雄明日讚」34億元、「遠雄寬寓」、「遠雄宜進I-City」等，總銷逾200億元，且7案中，有5案以上已經完銷或接近完銷。而明、後年完工交屋量也分別有360億元、295億元，未來3年營運相當穩健。

遠雄積極全台布局推案，近年主力瞄準台中，除了早期深耕台中港外，並陸續插旗七期、水湳、單元八、G0 機捷特區，近期也在14期有土地的布局，今年預計推出7大案，總銷370億元，其中光是台中占了一半以上，總銷達190億元。

另外，日前台北大巨蛋通過防火逃生避難安全驗證，未來將可舉辦非體育賽事活動。換言之，不僅象徵台北大巨蛋價值提升，未來賣相變佳，且更多功能與商機也將隨之而來。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，遠雄集團持有或是出售大巨蛋，都可謂是雙贏，最主要的原因就是台北大巨蛋通過驗證，將來可以舉辦非體育運動賽事，收益項目多了一大項目，不論是演唱會、大型展覽，甚至是佈道會等，由於都是聚客力很強的活動，都可帶來大量的商機，亦會掀起周邊包括飯店、影城及餐廳等人潮，讓招商可以更順利，客群變得更廣泛，若是採取與營運商保底抽成的出租模式，更可以因為商業活動力增強，帶動房東收益，未來現金收益、營收成長都值得期待，當然，若未來出售，賣價也會更好。