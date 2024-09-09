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巧新營收／8月5.73億元 月增4.75％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新科技（1563）公布2024年8月合併營收5.73億元，較上月營收5.47億元成長4.75％，較去年同期營收5.83億元減少1.61％；累計2024年1至8月合併營收49.48億元，較去年同期營收48.66億元成長1.68％。

巧新表示，8月正值汽車產業傳統暑休淡季，整體出貨力道明顯放緩，加上JLR、AMG等部分歐洲車廠之客製化輪圈拉貨力道減弱，是巧新8月營收較去年同期減少的原因，但受惠於豐田、Porsche、BMW等日、歐系之豪華汽車品牌車廠客戶針對客製化輪圈以及再生鋁圈等保持穩健訂單需求，挹注公司8月營收繳出月增4.75％的成績，這一成績反映出巧新在高端與再生環保產品領域的競爭力，進一步鞏固巧新在豪華汽車市場的關鍵地位。

營收

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