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匯損拖累！新光金單月虧損 前八月賺188億元、寫同期第三高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控。 記者林澔一／攝影
新光金控。 記者林澔一／攝影

新光金控（2888）9日公布8月自結損益，8月單月合併稅後虧損44.8億元，累計前八月合併稅後純益達188.1億元，為歷史同期第三高，每股稅後純益（EPS）為1.20元。新光金表示，單月虧損主要是因新光人壽受台幣短期內升值近9角影響，雖有外匯價格準備可作沖抵，仍產生匯兌評價損失。而在人壽業務表現上，仍較去年同期成長。

新光金公告8月獲利，新光金8月單月稅虧損44.8億元，由盈轉虧，累計前八月稅後純益達188.1億元，較去年同期虧損9.8億元，由虧轉盈，每股純益（EPS）1.20元。旗下主要子公司新光人壽8月稅後虧損52.1億元，由盈轉虧，累計稅後純益113.1億元，每股純益1.47元。

新光金指出，單月虧損原因主要是子公司新光人壽8月受台幣短期內升值近9角影響，雖有外匯價格準備可作沖抵，仍產生匯兌評價損失，加上並未積極實現資本利得，導致單月虧損52.1億元。

面對近期市場波動，新光金表示，新壽已在6月逢高調節股票部位，目前手上保留充裕資金，將隨時關注市場變化及趨勢擇機布局，並且搭配對匯率之研判及掌握避險成本的變化，機動調整避險策略，而目前累積的外匯價格準備餘額達228億元，將有助抵禦未來匯率波動，面對降息趨勢，有利於長期避險成本的控管及債券部位評價表現。

在業務方面，新壽前八月初年度保費達340.8億元，較去年同期成長19.2%。外幣保單初年度保費較去年同期成長20.8%達189.6億元，占初年度保費比重55.6%，初年度等價保費（FYPE）亦較去年同期成長3.5%至135.5億元。新光金表示，未來將持續聚焦外幣保單及價值型商品銷售，來控管避險成本、優化資產負債配合及累積CSM。

子公司新光銀行8月稅後純益6億元，較去年同期成長逾一成，累計前八月稅後純益50億元，年增5%，累計每股純益1元。新光金表示，銀行前八月獲利成長最主要原因為淨手續費收入及淨利息收入成長，截至今年8月，淨收益達144.1億元，較去年同期成長6.4%。另外，財富管理業務表現亮眼，收入較去年同期成長33%達24.4億元。銷售動能主要來自基金與保險商品，其手續費分別較去年同期提升84.9%及51.2%。

子公司元富證券8月稅後純益2億元，累計稅後純益26.6億元，年增35.6%，累計每股純益1.66元。新光金表示，主要是因今年市場日均量增溫，元富證券經紀手續費收入較去年同期成長40.8%至35.7億元；元富證券亦聚焦發展借券與財富管理業務，兩者分別較去年同期成長35%與45.8%，增進多元化收入來源。

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