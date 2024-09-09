六福營收／餐飲、住房強力吸客 8月營收創24個月新高

不受出國潮影響，六福（2705）9日公告8月營收逆勢繳出佳績， 單月營收來到2.56億元，較上月成長25%、較去年同期成長14.41%，累計前八月營收14.55億元，年增5.94%。

六福表示，看好暑假旅遊旺季登場，祭出夏日消暑方案，包含水樂園、夏日狂歡慶典、優惠餐飲及住房強力吸客，帶動8月營收表現創下24個月來新高。

六福村主題遊樂園暑假打造北台灣最大水樂園清涼上陣，光六福村水樂園就狂吸超過9萬人次入園，較去年同期增約40%。關西六福莊規畫中庭改建讓動物更加貼近遊客，全新打造的「非洲探險遊戲島」吸引親子客群，成功帶動8月住房率近八成。

此外，六福萬怡8月推出貓狗月住房專案，餐飲更掌握特定節日推出相關優惠，成功帶動營收表現，今年六福萬怡表現不俗，累計至8月份營收總計6.25億元，較去年同期成長約16.8%。

展望後市，六福村主題遊樂園9月打造年度全台最大萬聖慶典「墓碑鎮-人偶墳場」主題，今年必拍的「人偶墳場」令人心驚膽顫，並斥資千萬宛如遊戲實境呈現的浮空天幕投影及詭譎燈光聲效，彷彿身歷地獄之境。

位處南港車站的六福萬怡掌握四鐵共構的交通優勢，9月除半導體展外，更積極與北流合作潮台北等大型活動合作，加上中秋節、重陽節等節慶吸客積極爭取國旅營收，餐飲方面，招牌廣式料理「粵亮」餐廳平日午間吃到飽的「粵亮尋飽」大受歡迎，將持續到九月底，敘日則搭配「漁獲豐收季」主題，讓賓客大啖吃松葉蟹、北海道生食級干貝與生蠔等新鮮海味，吸引海鮮控目光。

六福表示，下半年聚餐及出遊需求強勁，大型展會及活動不斷，加上年底尾牙旺季到來，將持續帶動營運表現挹注營收。另，六福酒店式商辦大樓正按計畫興建及招商，將取得 LEED 美國綠建築與 WELL 健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，國內外五大建築標章認證，預計於2026年完工。