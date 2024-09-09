六福營收／不受出國潮影響 8月2.56億元月增25%

暑假旅遊旺季登場，六福（2705）祭出夏日消暑方案，包含水樂園、夏日狂歡慶典、優惠餐飲及住房強力吸客，帶動8月營收達2.56億元，較上個月成長25%。

不受出國潮影響，8月六福村主題遊樂園暑假打造北台灣最大水樂園清涼上陣，光六福村水樂園就狂吸超過9萬人次入園，較去年同期增約40%。關西六福莊規畫中庭改建讓動物更加貼近遊客，全新打造的「非洲探險遊戲島」吸引親子客群，成功帶動8月住房率近8成。

此外六福萬怡8月推出貓狗月住房專案，餐飲更掌握特定節日推出相關優惠，成功帶動營收表現，今年六福萬怡表現不俗，累計至8月份營收總計6.25億元，較去年同期成長約16.8%。

展望後市，9月六福村主題遊樂園打造年度全台最大萬聖慶典「墓碑鎮-人偶墳場」主題，今年必拍的「人偶墳場」令人心驚膽顫，並斥資千萬宛如遊戲實境呈現的浮空天幕投影及詭譎燈光聲效，彷彿身歷地獄之境。 位處南港車站的六福萬怡掌握四鐵共構的交通優勢，9月除半導體展外，更積極與北流合作潮台北等大型活動合作，加上中秋節、重陽節等節慶吸客積極爭取國旅營收，餐飲方面，招牌廣式料理「粵亮」餐廳平日午間吃到飽的「粵亮尋飽」大受歡迎，將持續到九月底，敘日則搭配「漁獲豐收季」主題，讓賓客大啖吃松葉蟹、北海道生食級干貝與生蠔等新鮮海味，吸引海鮮控目光。