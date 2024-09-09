麗清營收／8月達7.96億元 淡月不淡、寫歷年同期新高

麗清（3346）9日公布 8 月合併營收達 7.96 億元，年增 3.70％，淡月不淡改寫歷年同期新高；累計前八個月合併營收達 58.97 億元，年增率 18.23％，續創歷年同期新高水準。

麗清表示，8 月營收不受第三季傳統汽車產業暑休淡季影響，仍創歷年同期新高水準，主要是受惠於大陸地區放寬汽車限購政策、各地方政府持續推動購車補貼，帶動大陸車市強勁的銷售表現，推升目前麗清整體在手訂單保持高水位，且除了集團旗下主要客戶華域視覺、海拉、廣州小糸等仍持續保持良好拉貨動能，加上獨家供應的小米汽車 SU7 供應頭燈及尾燈控制器、特斯拉 MODEL Y 之尾燈模組等出貨貢獻挹注，奠定麗清相較同族群個股為在大陸車燈模組廠市占率最高。

根據統計，去年大陸新能源車市場滲透率為 31.6％，預計到 2026 年滲透率將會超過50％，皆係奠定麗清良好接單環境。觀察中國大陸電動車銷量持續年增，凸顯品牌車廠訴求 ESG、節能減碳、新能源車發展更為明確，此外，工信部前部長苗圩預測 2024 年大陸新能源車的銷售數量將超過 1,100 萬輛，從 2012 年至2023 年，大陸新能源車的銷量年均複合增長率達到了 82.1％，且未來大陸新能源車將保持 10％至20％成長趨勢。

對於下半年營運展望，麗清維持審慎樂觀看法；隨著大陸地區陸續推出刺激汽車銷售政策，再加上去年取得比亞迪在北京車展最暢銷外銷海洋系列車款之車燈控制器新案，預計於今年底開始生產出貨，堆疊麗清整體營運朝逐季成長方向不變，此外，先前面臨客戶要求降價的挑戰，麗清已與客戶協商因應調整，透過採取材料替代和內部流程優化等措施來控制成本，將供應鏈價格降價壓力轉嫁，不僅維持原有產品毛利率及市場競爭力及獲利能力。