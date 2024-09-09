士紙營收／8月0.14億元 年減3.9%

士紙（1903）9日公布8月營收0.14億元，年減3.9%，累計今年前八月營收1.05億元，年減11.36%。

士紙近年積極布局民生消費性市場，包含旗下保養品牌氧顏森活、濕紙巾品牌獅子寶寶等，並曾表示將針對租賃收入持續進行土地資產活化，旗下陽光士林珮柏旅館從防疫旅館轉回一般旅館後，在2023年營運已反彈。

在海外方面，氧顏森活經歷疫情中斷海外發展後，開始重新布局海外市場，並持續提升品牌專業度，強化電商布局，加速重點市場發展腳步，將針對日本樂天和越南抖音等通路渠道進行洽談，目標市場方面，會以配合政府新南向為主，爭取輔導資源，重點開發東南亞與日本市場。

而資產部分，士紙表示，2024年將再整合資源擴大營收與住房率，手上開發中案件依規畫逐步轉營運狀態，未來也將持續整合其它具發展潛力之土地進行開發創造利基。

士紙日前更換總經理，原總經理蔡丞哲因生涯規劃辭職，董事會決議新任總經理由闕啟文出任，並同步兼任公司發言人。闕啟文曾任牡丹江新遠運營管理有限公司財務總監以及中菲行國際物流集團區域財務長。