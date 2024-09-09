長榮、陽明公布8月營收 分別年增115.74％及110.51%

長榮海運（2603）、陽明海運（2609）公布8月營收年增115.74％及110.51%，在月增的部分，長榮8月月減1.17%，陽明則是月增1.19%。陽明認為，美東碼頭勞資談判暫無實質進展，德國碼頭勞資協商持續進行，仍有罷工風險。持續觀察碼頭作業動態審慎應對。

長榮海運9日公告8月份合併營收，由於即期市場運價下降，8月份單月合併營收537.59億元，較上個月減少6.38億元，減少幅度為1.17%，然較去年同期增加288.41億元，增幅115.74％；累計前八個合併營收達3,031.23億元，較去年同期增加1,205.70億元，年增率達66.05%。

陽明8月單月營收為257.6億元，較7月營收增加3.02億元，增幅為1.19%，較去年同期營收增加新台幣135.23億元，增幅為110.51%；累計前八個月至今營收為1,476.09億元，較去年同期營收新台幣956.93億元，增加新台幣519.16億元，增幅為54.25%。

陽明海運表示，根據Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至今年8月26日船舶閒置率仍處於低點，全球僅0.7%（約21.2萬TEUS）貨櫃船屬於純閒置狀態，且部分重要港口偶有塞港議題，加上航線繞道影響，整體船噸供給仍緊張。而歐、美及加拿大與中國大陸之間貿易壁壘、地緣政治風險持續，全球經貿發展仍存在諸多不確定性。