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儒鴻營收／8月37.08億元、創24個月新高 成衣成長強勁

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）9日公告8月營收37.08億、年增37.10%、月增18.27%，創24個月以來新高。累計前八月營收240.68億元，年增20.89%。儒鴻表示，布和成衣8月營收皆創下亮眼成長表現，其中，布成長幅度達27%，成衣成長幅度超過四成，顯示成衣在進入旺季後，出貨表現十分暢旺，加上先前受颱風因素出貨遞延的布料訂單挹注，推升單月營收創兩年新高。

儒鴻受惠品牌商庫存水準持續下降，整體市況樂觀，下半年旺季表現不俗，尤其第4季是產業最大旺季，營收可望創下全年高峰。儒鴻表示，受產品組合影響，8月成衣ASP持續往上攀升，呈現價量齊揚，而布則因價格已來到高檔，表現持平。整體而言，布與成衣下半年都可望有相當好的表現，其中，又以成衣成長力道更為強勁。

儒鴻表示，目前最遠訂單已接到明年3月，明年首季訂單陸續到位，現階段看來，展望正向。在產能方面，印尼新廠二期產能逐步開出，8月已開出八成，預計年底前產能全開，將助攻旺季營運表現。

儒鴻 營收

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