永豐金前八月大賺166億元、創同期新高 EPS為1.31元

永豐金控（2890）9日公布，今年8月自結單月稅後純益20.6億元，累計前八月稅後純益166.69億元。其中主要子公司永豐銀行8月稅後純益16.33億元，累計前八月稅後純益129.56億元；永豐金證券8月稅後純益4.67億元，累計稅後純益41.55億元。

永豐金控說明，8月稅後純益20.6億元，月減3.45億，月減幅14.3%，主因股利收入高峰已過，且證券子公司受到台股回檔修正及日均量下滑的影響，獲利較前月減少所致。

不過，累計今年前八月稅後純益仍達166.69億元，續創歷史同期新高，年成長17.3%，每股稅後純益（EPS）為1.31元，年化ROE 12.85%，主要受惠於今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆創下歷年同期新高。

永豐金旗下永豐銀行，8月稅後純益16.33億元，月增0.48億元，月增幅3%，各項業務營運穩健。

永豐金證券8月稅後純益4.67億元，月減3.15億元，減幅40.3%，主因8月台股回檔修正，日均量下滑造成手續費收入減降。

今年前八月，永豐銀行稅後純益129.56億元、年增15.23億元，年增幅13.3%，獲利較去年同期顯著成長，主要受惠於手續費淨收益及金融交易相關收益成長。

永豐金證券稅後純益41.55億元、年增14.17億元，年增51.8%，主要受惠於台股價量齊揚，手續費淨收益與資本利得皆有大幅成長。