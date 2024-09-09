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科妍營收／國際化腳步助攻 8月0.85億元、創歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

科妍（1786）9日公告8月營收8,587萬元，月增12.97%、年增6.67%，寫下歷史單月新高，且已連續四個月營收交出月增的好成績。公司表示，隨著在產品線趨於完整，國際化布局的策略奏效，關節腔注射劑在今年第2季於中美、中東、歐洲等陸續取證後，帶動營運表現，累計前八月營收為5.68億元，年增25.33%。

科妍國際化腳步不停歇，除關節腔注射劑外，在巴西市場規劃推出的婦科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品、骨科防沾黏產品、一針劑型關節腔注射劑等三大產品，其中，科妍剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品已在日前正式取證，預計在明年第1季起將開始貢獻業績，攻占南美洲市場。

另外，在國內第一支國產PLA（俗稱童顏針，可麗媞）、第一支國產PCL（少女針、喬凡霓絲刺激自體膠原蛋白增生植入劑）正式通過台灣TFDA批准後，目前已進入生產、行銷準備的階段中，預計在明年第1季起開始貢獻業績。

營收

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