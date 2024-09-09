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農林營收／8月0.43億元、年增24.76% 創下近兩年高

經濟日報／ 經濟日報 記者徐牧民／即時報導

農林（2913）9日公告8月營收0.43億元，年增24.76%，創下近兩年來新高，累計今年前八月營收達2.69億元，年增4.78%。

農林受惠主茶葉部分穩定成長，目前營收占比已超過六成，今年老埤農場茶葉種植與自動化製茶工廠產能效益提升，預計今年目標會較去年持續成長。

展望未來，農林表示，在提升營運效率，減輕營業費用負擔，將逐步把旗下休閒觀光農場委外經營，目前已有部分休閒觀光農場委外收租金，首先將規劃熊空休閒農場委外，其餘場地將視委外經營的進度與成果逐步推進。農林表示，相關計畫預計在未來3到5年逐步實現，期待能在最短期間內讓農林轉虧為盈。

談及土地出租供太陽能發電，農林目前手上超過200公頃土地目前已開始收租金，農林表示，目前合約部分租金還未入帳，因此對於目前在營收占比較少，不過未來等租金開始入帳後，對於營收將有不小的挹注。

關於碳權部分農林目前還在評估，農林董事長吳清源日前於股東會上指出，農林擁有豐富的土地資源，在今年初步完成第一次溫室氣體盤查，總森林碳吸收估算總量大於總排放量，對農林無疑是好消息，未來將持續篩選適合的土地提供給各大企業做新植造林的合作，滿足企業實質減碳及取得減量額度的需求。

營收 租金 農林

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