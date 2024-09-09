世界健身8月營收8.27億元 年減0.58%

世界健身-KY公告8月營收8.27億元，年減0.58%，累計1~8月營收達到64.55億元，較2023年同期增長了3.74%。世界健身表示，年初至今，會籍收入較去年同期成長5.76%，可見台灣消費者的信心，已走出疫情，景氣呈復甦趨勢，私人教練課程迄今亦成長1.80%。

世界健身表示，目前全台分店121家，正在預售和即將預售的新據點，一共9家，包括台北景美、台北三峽、台中大里、楠梓興楠、花蓮吉安、鳳山五甲、土城海山、雲林虎尾、台北木柵，預計會在2024年9月至2024年底上線，屆時全台分店總數將達130家，來自同店銷售的增長和新據點的挹注，將推動第4季和2025年的成長。

世界健身指出，國內展店精準布局、驅動會籍銷售引擎，目前預售中的7個地點，表現持續高於疫情前的水平；其中花蓮吉安Sport館，預售第一周就創下公司新紀錄，單周入會新會員1730名，表現相當亮眼，接下來，新北土城、台北木柵、雲林虎尾三處，也即將開始預售。

世界健身也說，回顧8月整體營運，穩步前進，也期待9月即將上線的新分店，而在上個月經董事會決議通過，授權洽談購買美國商標事宜，預計在45天內完成，這將提升公司的成長和品牌價值，強化未來成長的地位。