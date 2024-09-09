快訊

iPhone隱藏功能！只要開啟就能「延長電池續航」：不怕使用壽命短

川普民調近月首次領先 賀錦麗蜜月期恐告一段落

保瑞營收／8月18.7億元 年增近九成、月增約9%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）9日公告8月自合併營收18.7億元，不僅較去年同期大增88.6%，亦較上個月成長約9%，再創今年以來單月新高。累計今年前八月合併營收已達114.76億元，較去年同期成長15%。

保瑞表示，旗下兩大事業體8月皆持續成長，旗下第一個無菌針劑/充填廠（Camden廠）已於8月20日起正式加入保瑞集團，營收併入全球CDMO代工業務事業體；另一家負責眼科用藥製劑代工的桃園廠，亦於9日正式送出第一批受託製造之美國市場眼科新藥丙酸氯倍他索滴眼懸液0.05%（APP13007），協助客戶台新藥及其美國授權合作夥伴積極展開APP13007的上市前準備，這也是保瑞集團第一個出口至美國市場的眼藥代工產品，為桃園廠持續拓展國際代工業務繳出第一張漂亮的成績單。

保瑞進一步指出，這批產品將交由台新藥美國授權合作夥伴Eyenovia, Inc. （NASDAQ:EYEN）積極展開APP13007的上市前準備，預計於9月下旬正式開始鋪貨。丙酸氯倍他索懸浮點眼液0.05%為用於治療眼科術後發炎及疼痛治療之滴眼液，於今年3月4日獲得美國FDA的批准於美國上市。

保瑞集團旗下的桃園廠占地約6,891平方公尺，具備先進製造技術，專精於生產眼用藥品，如無菌眼藥水、乳液、乳霜、軟膏和凝膠等各式劑型，是台灣第一個，也是目前唯一通過美國FDA查廠的處方用藥眼藥製劑廠。

保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，今天非常開心能從保瑞集團送出台灣第一個進軍美國市場的眼科新藥，更希望未來能持續地協助台新藥持續拓展其專屬的APNT®奈米微粒製劑技術，將此一平台應用到更多新藥開發的潛在市場，輔以保瑞領先全球的眼藥代工製造服務，讓全世界看到更多來自台灣做的藥。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，首批運往Eyenovia的APP13007倍受矚目，是完成APP13007美國商業化上市的關鍵，也是公司在開發之路上的重要里程碑。感謝保瑞集團與台新藥並肩前行，並期待為全球的眼科手術患者提供此一強大的療法。

保瑞 美國

延伸閱讀

中國終止開放領養 美國家庭很失望

民調：66%國人憂中共幕後影響 盼禁中國在美買土地

寶島眼科打造在地專業醫療：四十年信賴品牌延伸至前端眼科服務

AI等高耗電領域增加 化石燃料佔美國發電近6成

相關新聞

中鋼盤價跌幅 恐加深

鋼市重度低迷，鐵礦與冶金煤最新價格雙雙落到近二年來低點，大陸熱軋對台報價直接砍到每公噸455美元，比國內行情便宜150美...

看好房市多頭延續！受惠5大有利條件 法人點名兩檔營建股

受惠資金氾濫、科技業紅利、缺工缺料等有利條件，加上後續碳費開徵、租金上漲等，法人看好，房市多頭可望延續，且營建業剛進入毛...

建新8月營收年增29% 業內外皆美

專業整合物流廠建新國際（8367）公告8月營收2.48億元，月增5.1%、年增29.4%；前八月18.74億元，年增31...

八貫8月營收年減7% 動能回穩

八貫（1342）昨（6）日公告8月營收2.11億元，年減7.4%，但是由於戶外與醫療兩大產品線的出貨動能相較7月明顯回穩...

華新攜供應商 深耕永續

華新麗華（1605）昨（6）日舉行供應商大會，以「減碳永續、智能未來」為主題，會中分享公司事業展望，並以華新永續經營發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。