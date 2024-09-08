中鋼盤價跌幅 恐加深

鋼市重度低迷，鐵礦與冶金煤最新價格雙雙落到近二年來低點，大陸熱軋對台報價直接砍到每公噸455美元，比國內行情便宜150美元至200美元，中鋼（2002）即將開出的10月盤價原本規劃降價30美元，如今隨著市況下探，跌幅恐進一步加深。

上市鋼廠主管表示，鋼鐵市場情況相當嚴峻，完全超出想像，但相對鋼價谷底的輪廓益發明顯，具實力的鋼廠繼續建構低價存貨水位，以積極的態度面對，逢低布局後可望迎來豐厚商機。

上市鋼廠指出，大陸熱軋對台報價一路跌破每公噸500美元後，吸引更多買家採購，但是最新安豐熱軋降到455美元區間，到目前為止，第3季可說是買多少就賠多少，但是觀察鋼鐵成本結構，已經出現超跌現象。

以2021年至2022年疫情期間為例，熱軋底材同樣跌到公噸450美元左右，但是當時鐵礦每公噸約70美元，比現在最新鐵礦價格90美元便宜，「所以現在鋼鐵價格是明顯超跌」。

此外，澳洲優質硬焦煤最新出口價格，受到大陸期貨大跌影響單日降價逾13美元，以每公噸FOB 190美元拍板，為2022年8月以來新低點。

中鋼說，如果以鐵礦砂90美元、焦煤FOB 181.67美元為基礎，測算熱軋生產成本每公噸約492.47美元，已經跌落500美元；相較一周前，8月30日鐵礦100美元、焦煤200美元，測算熱軋生產成本約每公噸約521美元，下跌約5%、28.53美元。另外，新加坡鐵礦期貨同樣跌至2022年以來最低水準，今年迄今鐵礦石價格已向下修正超過33%，主因大陸市場低迷、鋼廠虧損不斷減產，對鐵礦需求降價，打擊行情，市場一度認為夏季過後鋼鐵採購回溫，結果不如預期，加上鐵礦庫存創新高，跌價壓力更大。

上市鋼廠主管表示，原本中鋼10月盤價規劃熱軋至少每公噸降價30美元，但現在看起來跌幅明顯不足，鋼價要進一步下修，同時離底部愈來愈近，何時會有結構性的翻轉，值得觀察。