看好房市多頭延續！受惠5大有利條件 法人點名兩檔營建股

受惠資金氾濫、科技業紅利、缺工缺料等有利條件，加上後續碳費開徵、租金上漲等，法人看好，房市多頭可望延續，且營建業剛進入毛利率及獲利上升周期，並給予興富發（2542）、皇普（2528）等兩檔「增加持股」投資評等。

投顧法人分析，台灣房市自2020年來呈現強勁多頭走勢，不到四年全國平均房價累積漲幅達50.8%，雖然2022年第1季已見疲態，但2023年第3季政府再釋出預售屋禁止轉讓、新青安貸款等政策，限縮供給並點燃需求，使房市漲勢恢復，並自2024年第1季總統大選不確定消除後續漲。

鑒於本波房市上漲的供需背景因素仍持續存在，2025年起更有碳費開徵、租屋市場健全化轉嫁租金引發租不如買等潛在政策利多，法人維持房市多頭延續的看法。

同時，2024年第3季起銀行陸續開始限貸措施，預期成交量將顯著降溫，房價維持上漲但斜率將逐漸平緩。

法人認為，只有供需恢復常態後，本波房市多頭才有機會結束，也就是2026年7月新青安政策到期，或閉鎖的預售屋完工交屋供給解鎖，若現有政策不再延續，則本波多頭可延續至2026年下半年，屆時政策變化為供需能否恢復常態關鍵觀察點。

房價上漲帶動營建產業獲利及毛利率大幅提升，且基於建商順勢推遲新案開賣時間、建利差擴大、庫存土地漲幅倍數於房價、建案周期約四至六年等因素，法人看好營建族群獲利將進入至少二年的上升周期。

此外，營建業更是少數獲利能見度達二年以上產業，且具有高殖利率的現金配息，法人認為，在房市多頭延續，且營建業才剛進入毛利率及獲利上升周期的背景下，營建股評價具Re-rating空間，建議擇優布局。