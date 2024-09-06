上銀、亞德客 8月業績降溫

滾珠螺桿和線性滑軌大廠上銀科技（2049）及氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（6）日公告8月營收因不同因素都呈現年減。上銀因歐洲客戶放暑假拉貨放緩，8月及前八月營收較去年同步下滑。亞德客-KY，受全球經濟環境複雜化以致部分客戶拉貨延遲影響，單月為24.42億元，年減4.7%、月減1%。

上銀昨日公告8月營收，受歐洲客戶放暑假拉貨量減少，大陸、台灣、北美及日本市場需求平穩，8月單月營收為20.41億元，年減5.1%、月減3.8%；累計前八個月營收達158.52億元，年減5.2%。

法人分析，受惠於機器人產業看俏，上銀訂單從去年11月起逐漸回溫，訂單來自半導體、自動化、航太、基礎建設、新能源及電動車等產業，隨著歐洲客戶放暑假回來拉貨的速度會加快，業績有望回升。

亞德客-KY表示，8月接單金額持續高於出貨金額，但因全球經濟環境複雜化，並且部分客戶等待中國大陸地方政府公布三中全會後的獎勵政策細則；同時，也有客戶因觀望美國總統選舉結果而延後拉貨，使得上個月出貨金額持續受到影響。今年第3季的出貨會低於原先預期，但期望第4季會優於第3季。

亞德客-KY公告，8月合併營收24.42億元，月減1%、年減4.7%；累計前八月合併營收205.42億元、年增約3.3%，續創歷史同期新高。其中，8月來自電子行業、紡織及服裝機械、機床設備及汽車行業的出貨有較高的增長率。

此外，亞德客-KY推測今年第3季的出貨會低於原先預期，但期望第4季會優於第3季度。此外，公司仍持續優化產品銷售組合及生產效率提升來維持原先對營業利潤率的期望值，公司至目前為止亦持續提高市場占有率。

法人分析，亞德客-KY雖然對於今年業績成長幅度可能較年初時預估趨緩，但預估今年營業利益率目標有望超過30%。

據了解，亞德客第2季合併營收84.28億元，季增16.9%、年增5.3%，創單季新高，第2季毛利率47. 33%，較上季略增0.2個百分點，營益率31.42%，季增1.4個百分點，稅後純益22.61億元、年增26.8%，創單季新高，每股稅後純益11.31元。

累計上半年合併營收156.33億元、年增4.8%，營業毛利73.84億元，毛利率47.24%，稅後純益40.9億元，每股稅後純益20.45元，大賺兩個股本，年增22.9%，獲利創歷史同期新高。