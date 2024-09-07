台塑四寶營運觸底 拚反彈…前八月突破1兆大關

台塑集團昨（6）日公布8月合併營收總計1,276億元，月減2.2%、年減8.2%；累計今年前八月合併營收已突破1兆大關，年增1.5%。受油價變動、塑化報價趨緩及歲修影響，台塑四寶8月營收都較7月衰退。台塑（1301）、南亞及台化三公司認為，隨著需求回溫、歲修完成，且印度雨季即將結束，8月已是谷底，9月營收表現將出現轉機。

台塑8月合併營收161.4億元，月減8.9%，業績衰退主因麥寮PVC廠及碱廠歲修，產銷量減少，印度標準局（BIS）原定8月24日實施PVC認證，當地客戶擔心市場供應貨源減少，提前於7月備料，致8月PVC及液碱銷量比7月減少。台塑強調，印度雨季即將結束，當地石化產品需求增加，PVC廠、碱廠等廠歲修完成，9月恢復正常生產，預估9月營收將高於8月。

台塑四寶8月營收表現

南亞8月合併營收224.6億元，月減0.3%，塑膠加工產品因車用皮、傢飾材料銷售量增加，業績成長，化工產品營收也增加；但電子材料產品因大陸消費信心不足，聚酯產品受瓶用粒旺季將結束影響，營收與交運量減少。南亞強調，高頻高速材料需求穩定，大陸十一長假前客戶備貨需求，電子材料營收增加。丙二酚在下游PC廠歲修結束及寧波廠產線定檢完畢後，預期9月產銷恢復正常，營收較8月成長。

台化8月合併營收293.7億元，月減2.2%。台化董事長洪福源表示，8月營收未如預期但已是谷底，除了ARO-2、PC等大型廠定檢因素外，淡季比預期低迷更是重要因素。他指出，雖然全力以赴推動差異化，做精做廣，但是仍然有很多困難要面對，海運問題改善，消費信心還是不容易，目前大陸業者也節制出貨，有利於經營環境的改善。洪福源強調， 市場到8月應該是谷底，9月有復甦跡象，9月合併營收預估會略增加。

台塑化8月合併營收596.3億元，月減1%，煉油事業營業額比上個月增加1%，烯烴事業卻減少13.8%，公用事業營業也減少3.4%。台塑化表示，8月煉油產銷量比7月增加，但受到杜拜原油下跌，油品與化學品對杜拜原油價差比7月增加影響，每桶平均售價僅比7月略減2.2美元。烯烴事業受到下游需求不佳、裂解廠策略性調節產能影響，8月乙烯產銷量皆較上月減少，全產品平均售價也較上月下跌，主因輕油價格下跌及下游需求疲弱所影響。