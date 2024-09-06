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建新國際營收／8月年增29.4% 第4季成長動能更強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

專業整合物流廠建新國際（8367）今天公告8月營收2.48億元，月增5.1%、年增29.4%。本月有顯著的年增幅度，主要是子公司建通環保自動裝卸碼頭今年起加入營運挹注，其餘本業也有穩定成長，所以繳出年月雙增的好成績。

展望9月，建新國際表示，9月的訂單能見度與8月變化幅度不大，第4季需求會逐漸轉熱，主要有三項偏多因素可期，分別是銅土客戶有機會重新回流、紙業運輸新業務及印度塑化需求旺盛，屆時營運將有感提升。

總經理柯勝鐘強調，子公司安順、建通的裝卸業務為環保密閉式煤倉，獲國內塑化大廠採用之外，成功築起企業差異化的護城河，未來將繼續協助各產業落實ESG政策。

建新上半年每股純益達1.83元，年增17.3%，9月營收公布後，10月也可望維持高成長，隨著第3季的營收穩定成長，第4季的旺季表現相當可期，全年獲利有望再衝高；近兩年的現金配息率逾八成，公司將朝著高配息的股利政策，繼續前進。

建新專營台北港、台中港、高雄港等三大碼頭的裝卸、倉儲、物流。其中，台中與高雄港的環保裝卸，獲客戶踴躍採用，未來動能最為明顯。建新旗下有四家子公司，安順與建通專營自動化卸煤業務及智慧化室內煤倉、另有中科國際主攻精緻倉儲、以及新科智慧。

營收 環保

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