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華固營收／8月19.95億元 年增62.89%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華固（2548）6日公告，8月營收19.95億元，年增62.89%；累計今年前8月營收67.92億元，年減12.12%。華固指出，本公司截至8月底累計營收較去年同期減少，係因本年度認列交屋金額較低所致。

華固今年入帳屬於相對空窗期，不過公司指出，明年起的未來四年，完工交屋量逾1,000億元，且目前在手土地庫存量超過2萬坪，可以推案的量能逾1,300億元，足夠未來六到八年使用，未來動能無虞。

華固今年下半年陸續推出台中水湳經貿園區「華固頂滙」、新北市三重仁義段「華固慕川」案、與璞真建設合作北市大安區案，已推出個案皆反應不錯，據悉，尤其是三重「華固慕川」反應相當熱絡，剛開案就吸引不少購屋族。

法人指出，銀行滿水位引起房貸風波，衝擊中古屋與新成屋市場，預售屋雖然影響不大，但也衝擊到部分中小型建商，不過對大型建商而言，因為有品牌加持，反而在此時機更備受消費者青睞，雙北市精華地段的預售案表現皆不錯，為建商後續營運增添動能。

此外，華固今年積極購地，布局以北部、中部為主，今年以來就購入台中市北屯區敦和段土地、台中14期重劃區等土地，華固指出，台北市素地稀缺，所以供給受限，需求相對穩定，台中則看好後市，未來獵地策略不變，住宅走精品路線，因此單價沒有5字頭的地方不會進去，也不與平價住宅競爭。

建商 營收 華固

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