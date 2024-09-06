鴻海（2317）狂噴至200元回調…現可以進場嗎？ 小童：「偏多看」非常合理

鴻海（2317）前陣子因為搭上AI熱潮跟亮眼的財報表現，讓它短短幾個月的時間裡，就從牛皮股變成了大飆股！一舉從100元漲到200多元「整整翻了一倍」。

不過，行情也變得非常快，不到一個月的時間，就修正了30％！到底這樣大漲大跌的走勢我們應該怎麼觀察鴻海的買點或賣點呢？

不會談太多夢想或是鴻海的基本面，會直接看價量分析的部份，之前分享過要賺價差要做交易，重點是在於動能也就是價格的波動，而非那些題材或新聞寫的多好看。

看一下鴻海歷史至今的月線圖走勢，可以分成藍色、橘色以及灰色，那這三個區塊就是鴻海在過去這幾十年當中最重要三個關鍵區域。

若並不知道鴻海會那麼飆漲那麼多，假設它還在100元附近的話那這三個區塊則分別代表了：壓力區、轉勢區、以及支撐區。

當時價格在突破轉勢，也就是突橘色線之後就走出之前分享的基礎型態多方的一次突破，然後就順勢的往上進攻，同時，因為有規劃藍色壓力區，所以這時候價格碰到的時候，其實是有出現日線獲利了結的壓回的，也就是大約落在150－160元那附近。

但修正沒多久，又打出日線週期的轉勢確立，所以價格就比較容易的繼續上漲，直到漲到等幅距測的滿足點，也就是200多元左右，並且打出日線的頭部型態之後就開始出現大幅度（30%的回調）。

那回踩的點也非常有趣，是拉回到160元（藍色區塊原本的壓力區），那壓力被突破之後，會形成籌碼的防守跟做空的止損；因此在價格表現上就比較容易的出現反轉如同這陣子的反彈一樣。

用日線圖仔細觀察每個價量走勢的產生，鴻海在100元（橘色處價格），原本價格在左邊是打了將近3年的橫向盤整，最後它帶量突破了壓力，也就是基礎形態多方的第一個進場點。

突破之後代表這段時間做多的人都是賺錢的，所以有比較的機率會產生追價的上漲走勢！

150－160元有規劃一個藍色區塊代表了壓力區，走出第一個進場點之後順勢的往上打到壓力，那自然就比較容易的開始修正。

修正深度，可能回踩關鍵區域，也可能修正的更深，甚至中途就開始反轉。重點是我們要去觀察價格在什麼時候出現轉勢！

那轉勢要怎麼判斷？就是使用四大形態的價格轉勢或大量轉勢。

這張圖大家一定要好好的保存起來，因為這四大型態真的超級好用，幾乎可以解決市場上百分之90的價量分析。

鴻海拉回的時候是不是有出現價格的轉勢，並且再次的帶量突破？那這時候其實就是我們第二個可以去期待的入場點！

而至於價格會漲到哪，或是滿足點應該要怎麼抓？就可以使等幅距測來完美的抓到價格的反轉，甚至你可以同時搭配轉勢確立來判斷什麼時候短空成形應該減碼。

所以老實說這波操作使用策略去規劃進出場，其實可以很好的將母單進場在100元，然後加碼在150元，最後安全的出場在200元，必須要說投資交易真的沒有那麼複雜，可能只是缺少了一個適合的策略或是一個正確的心態。

目前鴻海的走勢，它是突破藍色區塊的壓力，然後再來回踩，那很大的機率這邊就已經是形成短期籌碼轉換的位置。在這邊偏多看合不合理？老實說非常合理！

只不過還是要提醒大家在做任何的投資交易之前，風險的規劃都是最重要的，進場之前要思考的是有多少的本金或多少的風險，可以讓你去執行這筆操作的。

如果你只能承受3萬塊5萬塊的風險，那就不要一次買10張20張甚至融資，只因為想賺的更多，因為只要當行情不如預期的話，那這時候不只風險會被無限擴大，而且到時候你很容易因為腳麻想跑卻跑不掉！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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