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運動休閒股表現亮 波力-KY一度漲停 創下新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股6日盤中上漲逾200點，運動休閒族群漲勢強勁，碳纖維冰上曲棍球桿製造龍頭波力-KY（8467）盤中一度攻上漲停269.5元，復盛應用（6670）大漲逾6%，豐泰（9910）、柏文（8462）、喬山（1736）上漲2~3%。

波力7月合併營收2.07億元、年減7.6%；累計前七月合併營收13.98億元、年增26.2%。

波力第2季合併營收6.73億元，季增29.6%、年增43.5%，單季營收創歷史新高，稅後純益1.78億元，季增102.2%、年增40.1%，每股稅後純益3.48元，獲利為單季同期次高。同時波力的毛利率自2023年第三季起便穩在40%以上，較往年大多30幾%左右提升。

波力在冰上曲棍球桿的市佔率超過五成，波力指出，品牌客戶原本要求今年上半年增加高階碳纖維冰上曲棍球桿50%產量，最近公司又接獲客戶要求，將產能在9月中旬前再往上提升20%，可以說今年已經沒有淡季。

而波力與主要客戶美國BAUER HOCKEY的合約，原本將於2026年9月到期，雙方最近已達成協議，合約將展延至2036年9月30日，這不僅對主要客戶起了安定的作用，也有助於波力業績長期穩定成長。

另與漢翔（2634）合作切入法國空中巴士複材製品供應鏈體系，預計第4季初開始量產整流罩在內的17項飛機次結構件，初期每月出貨55架次。

波力去年取得法國空中巴士認證，打進空中巴士複材製品供應鏈，總經理洪進山說，原先預計於今年上半年開始量產出貨，但因訂單增加，在新增設備下使得機台調校時間延長，因此量產時間也遞延至第4季。

相對於大盤表現疲弱，波力-KY股價表現強勁，盤中一度衝上漲停價269.5元，創下歷史新高。

營收 空中巴士

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