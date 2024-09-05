國銀全年獲利 可望攀峰

本國銀行今年前七月表現再寫新猷。金管會昨（5）日公布，國銀7月稅前盈餘520.9億元、月增13.8%，國銀累計前七月稅前盈餘3,285.1億元，創歷年同期新高，較上年同期增加350.2億元或年增11.9%，在國銀營運動能穩健不減前提下，全年國銀獲利有機會創新高。

本國銀行獲利三大支柱，分別為利息淨收益、手續費淨收益以及投資與其他淨收益三種。如果單看7月表現，以利息淨收益為最強、單月稅前盈餘530.1億元，投資及其他淨收益353億元，手續費淨收益228億元。

銀行局副局長童政彰指出，今年前七月國銀主要獲利成長動能為手續費淨收益，年增405.4億元或年成長33.4%，持續反映股債市熱絡，帶動國銀財富管理金融商品銷售動能暢旺，手續費表現持續成長。投資及其他淨收益年增15.3%次之，利息淨收益年增1.4%居末。

絕對金額則以利息淨收益為最高、今年前7月達3,543.1億元，占比五成；投資及其他淨收益1,796.3億元次之、占比25.8%；手續費淨收益1,619.1億元、占比23.3%。

如果看貢獻度，今年前七月貢獻最高仍為國內總分行、獲利貢獻77.7%，其次為海外分行貢獻12.4%，OBU貢獻8.9%，中國大陸地區分行以1.1%居末段班。其中OBU年衰退幅度15.1%為最多，童政彰解釋，OBU年衰退15.1%，主因放款增加、相對提列呆帳也比較多，加上受到上半年升息以及與DBU銀行往來資金額度較多，利息支出增加。