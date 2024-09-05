志強8月營收年增66% 淡季不淡

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（5）日公布8月合併營收15.87億元，月增7.1%、年增66.6%，連八個月呈年增正成長；累計前八月合併營收119.39億元、年增30.4%，為歷史同期次高。

志強表示，儘管巴黎奧運已經落幕，但整體運動氛圍持續熱絡，集團包括足球鞋、跑鞋及戶外鞋接單持穩成長，帶動第3季淡季不淡。法人估，志強第3季營收將略遜於第2季，但仍優於第1季及去年同期。

第4季進入傳統旺季，營收表現有機會重返第2季高檔，法人預期整體下半年將優於上半年，全年營收約二位數成長，有機會挑戰新高，每股稅後純益上看8元。展望未來，明年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃足球賽，2026年有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。

營收 足球

延伸閱讀

奧運／台灣大為6奧運國手慶功 蔡明忠頒7位數助威金加贈手機

台北羽賽／回主場有壓力有助力 楊博軒笑說：下一場讓李哲輝秀

東陽、中興電8月營收創同期新高

拳擊／吳詩儀奧運摘銅後自家麵店爆紅 還有粉絲告白

相關新聞

貨櫃三雄 Q4獲利向上

貨櫃輪陷罷工危機，運價恐急漲。美東（ILA）勞資協商會不會造成罷工，成為市場最不安定的因素，產業界如果不及早出貨，恐會面...

國銀全年獲利 可望攀峰

本國銀行今年前七月表現再寫新猷。金管會昨（5）日公布，國銀7月稅前盈餘520.9億元、月增13.8%，國銀累計前七月稅前...

東陽營收 寫最旺8月

汽車零組件大廠東陽（1319）公布8月自結合併營收達21.27億元，年增2.4%；今年前八月自結合併營收165.04億元...

中興電8月營收年增18% 接單暢旺

中興電（1513）昨（5）日公告8月營收達21.95億元，年增18.69%；累計今年前八月營收165.53億元，年增13...

志強8月營收年增66% 淡季不淡

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（5）日公布8月合併營收15.87億元，月增7.1%、年增66.6%，連八個月...

百和8月營收年增23% 下半年更熱

製鞋產業景氣回升，鞋材大廠百和（9938）昨（5）日公布8月合併營收15.65億元，年增23%，不但連二月呈年月雙增，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。