志強8月營收年增66% 淡季不淡

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（5）日公布8月合併營收15.87億元，月增7.1%、年增66.6%，連八個月呈年增正成長；累計前八月合併營收119.39億元、年增30.4%，為歷史同期次高。

志強表示，儘管巴黎奧運已經落幕，但整體運動氛圍持續熱絡，集團包括足球鞋、跑鞋及戶外鞋接單持穩成長，帶動第3季淡季不淡。法人估，志強第3季營收將略遜於第2季，但仍優於第1季及去年同期。

第4季進入傳統旺季，營收表現有機會重返第2季高檔，法人預期整體下半年將優於上半年，全年營收約二位數成長，有機會挑戰新高，每股稅後純益上看8元。展望未來，明年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃足球賽，2026年有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。